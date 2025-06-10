Filistin - Umman maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Asya elemeleri 3. Tur B Grubu'nda Filistin ile Umman karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmayı hedefliyor. King Abdullah Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Filistin - Umman maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FİLİSTİN - UMMAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Filistin - Umman maçı 10 Haziran Salı günü saat 21.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
FİLİSTİN - UMMAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Filistin: Hamada; Taha, Mahajna, Termanini, Al Battat; Jaber, Kharoub, Dabbagh; Kaied, Seyam, Ali
Umman: Rushaidi; Al Yahmadi, Al-Khamisi, Al-Braiki, Rushaidi, Busaidi; Al-Mushaifri, Al-Saadi, Al-Alawi, Al-Yahyaei; Al-Subhi