Güney Kore - Kuveyt maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Asya elemeleri 3. Tur B Grubu'nda Güney Kore ile Kuveyt karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmayı hedefliyor. Seul World Cup'ta maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Güney Kore - Kuveyt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GÜNEY KORE - KUVEYT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Güney Kore - Kuveyt maçı 10 Haziran Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
GÜNEY KORE - KUVEYT MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Güney Kore: Jo; T Lee, Kwon, Jo, Seol; Park, I Hwang; H Hwang, J Lee, K Lee; Oh
Kuveyt: Al Rashidi; Ghanam, Al-Enezi, Al-Hajeri, Dosari; Al-Dhefiri, Hani; Majed, Al-Mutar, Daham; Nasser