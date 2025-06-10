Suudi Arabistan - Avustralya maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Asya elemeleri 3. Tur C Grubu'nda Suudi Arabistan ile Avustralya karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmayı hedefliyor. King Abdullah Sport City Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Suudi Arabistan - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SUUDİ ARABİSTAN - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Suudi Arabistan - Avustralya maçı 10 Haziran Salı günü saat 21.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
SUUDİ ARABİSTAN - AVUSTRALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Suudi Arabistan: Ryan (GK); Circati, Degenek, Burgess; Miller, O'Niell, Teague, Behich; Boyle, Metcalfe; Borrello
Avustralya: Alaqidi (GK); Majrashi, Tambakti, Kadesh, Boushal; Kanno, Aljohani, Aljuwayr; Yahya, el-Buraikan, Al Dawsari