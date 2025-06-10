Çin - Bahreyn maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Asya elemeleri 3. Tur C Grubu'nda Çin ile Bahreyn karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmayı hedefliyor. Chongqing Olympic Sports Center'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Çin - Bahreyn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ÇİN - BAHREYN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çin - Bahreyn maçı 10 Haziran Salı günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
ÇİN - BAHREYN MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Çin: D Wang; C Zhu, P Han, Y Cao, Z Yang, Haoyang, H Hu, S Wang; Y Zhang, Serginho, Yudong
Bahreyn: Lutfalla; Al-Shamsan, Benaddi, Al-Hayam, Al-Khalasi; Al-Sherooqi, Al-Aswad, Saeed, AI-Humaidan; Marhoon, Abduljabbar