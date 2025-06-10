Sırbistan - Andorra maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa elemeleri kapsamında Sırbistan ile Andorra karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılacak 16 Avrupa takımından biri olmayı hedefliyor. Aliyar Aghayev'da düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sırbistan - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SIRBİSTAN - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sırbistan - Andorra maçı 10 Haziran Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
SIRBİSTAN - ANDORRA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Sırbistan: Petrovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Gudelj, Maksimovic, Terzic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic
Andorra: Alvarez; Borra, Llovera, Vales, C. Garcia, San Nicolas; Rodrigo, Guillen, Babot, Cervos; Fernandez