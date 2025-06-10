Letonya - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa elemeleri kapsamında Letonya ile Arnavutluk karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılacak 16 Avrupa takımından biri olmayı hedefliyor. Türk hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Letonya - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
LETONYA - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Letonya - Arnavutluk maçı 10 Haziran Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
LETONYA - ARNAVUTLUK MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Letonya: Zviedris; Jurkovskis, Cernomordijs, Balodis; Savaļnieks, Saveljevs, Zelenkovs, Ciganiks; Jaunzems, Ikaunieks; Gutkovskis
Arnavutluk: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Ismajli, Mitaj; Asllani, Shehu; Broja, Laci, Hoxha; Manaj