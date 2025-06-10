San Marino - Avusturya maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa elemeleri kapsamında San Marino ile Avusturya karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılacak 16 Avrupa takımından biri olmayı hedefliyor. Ondrej Berka'nın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki San Marino - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SAN MARINO - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
San Marino - Avusturya maçı 10 Haziran Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
SAN MARINO - AVUSTURYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
San Marino: Colombo; Fabbri, Cevoli, Benvenuti, Riccardi; Contadini, Golinucci, Casadei, Zannoni, Lazzari; Nanni
Avusturya: Pentz; Wimmer, Wober, Lienhart, Mwene; Laimer, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch