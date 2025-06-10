San Marino - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeler

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda San Marino, Avusturya'yı konuk edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 dünya şampiyonu olma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; San Marino - Avusturya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2025- 09:23