Romanya - Güney Kıbrıs maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa elemeleri kapsamında Romanya ile Güney Kıbrıs karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılacak 16 Avrupa takımından biri olmayı hedefliyor. Donatas Rumsas'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Romanya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ROMANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Romanya - Güney Kıbrıs maçı 10 Haziran Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
ROMANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Romanya: Moldovan; Ratiu, Popescu, Burca, Bancu; Man, Marin, Chiriches, Tanase; Birligea, Dragus
Güney Kıbrıs: Mall; Satsias, SielIs, Laifis, Pileas; Kastanos, Kypriakou; Loizou, Kosti, Kakoullis; Koutsakos