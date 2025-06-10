Finlandiya - Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa elemeleri kapsamında Finlandiya ile Polonya karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılacak 16 Avrupa takımından biri olmayı hedefliyor. João Pedro Pinheiro'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Finlandiya - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FİNLANDİYA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Finlandiya - Polonya maçı 10 Haziran Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
FİNLANDİYA - POLONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Finlandiya: Hradecky; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Kamara, Kairinen; Lod, Jensen, Antman; Pohjanpalo
Polonya: Skorupski; Wieteska, Bednarek, Kiwior; Cash, Moder, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Swiderski, Piatek