Özbekistan - Katar maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Asya elemeleri 3. Tur A Grubu'nda Özbekistan ile Katar karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmayı hedefliyor. Milliy Stadyumu'nda maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Özbekistan - Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ÖZBEKİSTAN - KATAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Özbekistan - Katar maçı 10 Haziran Salı günü saat 16.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
ÖZBEKİSTAN - KATAR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Özbekistan: Yusupov; Ashurmatov, Khusanov, Alikulov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Alizhonov; Masharipov, Fayzullaev, Shomurudov
Katar: Barsham; Ahmed, Salman, Khoukhi, Miguel; Boudiaf, Madibo; Ganehi, Afif, Junior; Ali