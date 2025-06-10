Kırgızistan - Birleşik Arap Emirlikleri maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Asya elemeleri 3. Tur A Grubu'nda Kırgızistan ile Birleşik Arap Emirlikleri karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmayı hedefliyor. Dolen Omurzakov Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kırgızistan - Birleşik Arap Emirlikleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
KIRGIZİSTAN - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kırgızistan - Birleşik Arap Emirlikleri maçı 10 Haziran Salı günü saat 16.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
KIRGIZİSTAN - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Kırgızistan: Tokotaev; Kichin, Kozubaev, Brauzman; Mishchenko, Atabaev, Zarypbekov, Merk, Kenzhebaev; Almazbekov, Kojo
Birleşik Arap Emirlikleri: Eisa; Meloni, Kouadio, Pimenta, Aldhanhani; Hasan, Ramazan; Sühail, Alghassani, Lima; Oliveira