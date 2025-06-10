Japonya - Endonezya maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Asya elemeleri 3. Tur C Grubu'nda Japonya ile Endonezya karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmayı hedefliyor. Panasonic Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Japonya - Endonezya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
JAPONYA - ENDONEZYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Japonya - Endonezya maçı 10 Haziran Salı günü saat 13.35'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
JAPONYA - ENDONEZYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Japonya: Tani; Machida, Watanabe, Hiroki; Kamada, Kubo, Endo, Fujita; Nakamura, Hirakawa; Machino
Endonezya: Audero; Hubner, Idzes, Ridho; Verdonk, Pelupessy, Haye, Sayuri; Kambuaya, Vikri; Romeny