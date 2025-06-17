2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Benfica, 2-0 geriye düştüğü müsabakada Boca Juniors ile 2-2 berabere kaldı. Maçta 3 kırmızı kart çıkarken, milli futbolcu Orkun Kökçü bir asiste imza attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors, Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geldi. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan müsabakaya milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde başladı. Boca'da deneyimli futbolcu Ander Herrera, yaşadığı sakatlık sonrası 20. dakikada yerini Belmonte'ye bıraktı. Herrera, 45. dakikada kenarda Meksikalı hakem Cesar Ramos'a yaptığı itiraz sonrası kırmızı kart gördü.

Müsabakaya etkili başlayan Boca, 21. dakikada golü buldu. Blanco'nun soldan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topa dokunuşunu yapan Merentiel fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte Arjantinli taraftarlar desteğini artırırken, 27. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Battaglia kafayla topu ağlara gönderdi. 44. dakikada VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Ramos, Boca Juniors ceza sahası içinde Palacios'un Otamendi'ye müdahalesinde faulü belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

Benfica'da Di Maria penaltı noktasında topun başına geçerken 45+3. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN PUANI GETİREN ASİST

Karşılaşmanın 61. dakikasında Kerem, Bruma'nın yerine; Orkun da Renato Sanches'in yerine oyuna dahil oldu. Maçın 2. yarısında iki takımda sert oynarken, faul nedeniyle oyun sık sık durdu. Boca Juniors ceza sahasında Andrea Belotti'nin Ayrton Costa'ya yaptığı müdahale sonrası hakem faul çalarken, Belotti'ye sarı kart gösterdi. VAR'ın potansiyel kırmızı kart incelemesi sonrası 2. kez VAR monitörüne gelen hakem Ramos, Belotti'nin tabanıyla rakip oyuncunun kafasına müdahalesini izledi ve sahaya dönerek direkt kırmızı kartla İtalyan oyuncuyu ihraç etti.

84. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Otamendi ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla beraberliği sağladı. 2-2

Bu golden 4 dakika sonra Boca'da Nicolas Figal, taç çizgisi üzerinde Florentino'ya yaptığı sert faulle kırmızı kart gördü. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Boca, Kulüpler Dünya Kupası 2. maçında 21 Haziran'da Bayern Münih ile, Benfica ise Auckland ile karşılaşacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU SİNİRLENDİREN HAREKET!

Öte yandan sahada yaşanan gerilim milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nu da etkiledi. Boca Juniors'lu futbolcu Tomas Belmonte'nin sürekli hakemle konuşması ve şikayet etmesine sinirlenen Aktürkoğlu, bu harekete tepki gösterdi.

26 yaşındaki isim rakibini eliyle iterken, Belmonte kendisini abartılı şekilde hakemin yanında yere bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun müdahalesinden önce Belmonte'nin, Kerem Aktürkoğlu'na doğru koluyla bir tepki gösterdiği de kamera açılarından fark edildi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: