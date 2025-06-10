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2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa elemeleri kapsamında Hollanda ile Malta karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılacak 16 Avrupa takımından biri olmayı hedefliyor. Ricardo De Burgos'un düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Hollanda - Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
HOLLANDA - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hollanda - Malta maçı 10 Haziran Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
HOLLANDA - MALTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Hollanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Frimpong, Gakpo, Depay
Malta: Bonello; Shaw, Carragher, Muscat; J.Mbong, Guillaumier, Teuma, Satariano, Camenzuli; Jones, P.Mbong