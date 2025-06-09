Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu’nda gözler, gruptaki zirve yarışını yakından ilgilendiren bir mücadeleye çevrildi. Hırvatistan ile Çekya, nefesleri kesecek bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. İlk maçında Cebelitarık’ı 7-0’lık net bir skorla geçen Hırvatistan, bu kez güçlü rakibi Çekya karşısında da aynı tempoyu sürdürmeyi hedefliyor. Ancak karşılarında duracak ekip oldukça formda. Gruba müthiş bir başlangıç yapan ve oynadığı 3 maçın tamamını kazanan Çekya, liderlik koltuğuna kurulmuş durumda. Her iki takım da hem sahada hem de puan tablosunda üstünlük kurmak isterken, futbolseverleri mücadele dolu bir 90 dakika bekliyor. Peki, Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2025- 12:04