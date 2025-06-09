Hırvatistan-Çekya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. İlk maçında Cebelitarık'ı deplasmanda 7-0 mağlup eden Hırvatistan, evinde oynayacağı maçta etkili oyununu sürdürmeyi amaçlıyor. Dünya Kupası'nda yer almayı hedefleyen ev sahibi ekip, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. L Grubu'nda oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çeken Çekya ise zorlu deplasmanda galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Hangi takımın kazanacağı heyecanla beklenirken, futbolseverler Hırvatistan-Çekya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Hırvatistan-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda oynanacak Hırvatistan-Çekya maçı 9 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Opus Arena'da oynanacak karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
HIRVATİSTAN-ÇEKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Caleta-Car, Juranovic, Majer, Sucic, Luka Sucic, Pasalic, Perisic, Budimir
Çekya: Kovar, Coufal, Holes, Krejci, Zeleny, Soucek, Cerv, Cerny, Sulc, Hlozek, Schick