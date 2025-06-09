2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Faroe Adaları ile Cebelitarık arasında oynanacak. Henüz galibiyetle tanışamayan iki ekip, gruptaki ilk puanları hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak. Peki, Faroe Adaları-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek?

Faroe Adaları-Cebelitarık maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları ile Cebelitarık karşı karşıya gelecek. İlk 2 maçını da kaybeden ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak moral arıyor. L Grubu'nda oynadığı 3 maçta galibiyet ya da beraberlik alamayan Cebelitarık ise Faroe Adaları deplasmanında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Faroe Adaları-Cebelitarık maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Faroe Adaları-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FAROE ADALARI-CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda oynanacak Faroe Adaları-Cebelitarık maçı 9 Haziran Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.