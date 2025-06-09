Belçika-Galler maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nda futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Belçika evinde Galler’i konuk edecek. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Belçika, gruptaki ilk maçında sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Şimdi ise taraftarı önünde kazanarak yükselişe geçmenin peşinde. Konuk ekip Galler ise elemelerde yoluna namağlup devam ediyor. Üç maç sonunda hanesine iki galibiyet ve bir beraberlik yazdıran kırmızı-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda da kaybetmeden ayrılmak istiyor. Peki, Belçika-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2025- 11:42