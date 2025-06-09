Belçika-Galler maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Belçika ile Galler karşı karşıya gelecek. Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kalan ve 4. sırada bulunan Belçika, evinde oynayacağı maçta çıkış arıyor. Dünya Kupası'nda yer almayı amaçlayan Belçika'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galler ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı 3 puan almanın yollarını arayacak Galler, etkili oyununu sürdürmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, futbolseverler Belçika-Galler maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Belçika-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BELÇİKA-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda oynanacak Belçika-Galler maçı 9 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BELÇİKA-GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Belçika: Matz Sels, Thomas Meunier, Wout Faes, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Hans Vanaken, Alexis Saelemaekers, Romelu Lukaku, Jeremy Doku
Galler: Karl Darlow, Connor Roberts, Joe Rodon, Ben Davies, Jay Dasilva, Ethan Ampadu, Harry Wilson, Brennan Johnson, Liam Cullen, Sorba Thomas, Kieffer Moore