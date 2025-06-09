Estonya-Norveç maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Estonya, sahasında grubun iddialı ekiplerinden Norveç’i ağırlamaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar çıktığı 3 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen Estonya, seyircisi önünde hata yapmadan yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Ancak Estonya’yı zorlu bir sınav bekliyor. Rakip, son derece formda bir Norveç. Grup aşamasında oynadığı üç karşılaşmayı da galibiyetle tamamlayan Norveç, son olarak İtalya karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle gücünü bir kez daha kanıtladı. Yıldız golcüler Haaland ve Sörloth’un öncülüğünde etkili bir hücum hattına sahip olan konuk ekip, deplasmanda da kazanarak namağlup serisini sürdürmek istiyor. Peki, Estonya-Norveç maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2025- 11:16