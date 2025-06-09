Estonya-Norveç maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Estonya ile Norveç karşı karşıya gelecek. Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Estonya, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen ekip, 3 puan alarak Dünya Kupası umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor. Grupların formda takımlarından biri olan Norveç ise yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor. 3 maçta 3 galibiyet alarak I Grubu'nde zirvede yer alan Norveç, son olarak İtalya'yı 3-0 mağlup etmesini bildi. Zorlu Estonya deplasmanında da kazanmak için sahaya çıkacak Norveç'te Haaland ve Sörloth'un performansı heyecanla bekleniyor. Peki, Estonya-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ESTONYA-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynanacak Estonya-Norveç maçı 9 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Lilleküla Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ESTONYA-NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Estonya: Hein, Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste, Soomets, Shein, Yakovlev, Kait, Sinyavskiy, Tamm
Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa, Sörloth, Haaland