Kazakistan-Kuzey Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Kazakistan ile Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 2. sırada bulunan deplasman takımı, güçlü rakibine karşı namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor. 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Kazakistan ise Kuzey Makedonya karşısında 3 puan almanın yollarını arayacak. İç saha avantajını kullanmayı amaçlayan ev sahibi ekip, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Peki, Kazakistan-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KAZAKİSTAN-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda oynanacak Kazakistan-Kuzey Makedonya maçı 9 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Astana Arena'da oynanacak karşılaşma EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.