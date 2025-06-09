Kazakistan-Kuzey Makedonya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nda sahne bu kez Kazakistan ile Kuzey Makedonya'nın kozlarını paylaşacağı mücadeleye ayrılıyor. Grubun dikkat çeken takımlarından Kazakistan, oynadığı iki karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 yenilgi alarak dengeli bir başlangıç yaptı. İç sahada oynanacak bu zorlu karşılaşmada, taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanı hanesine yazdırmanın planlarını yapıyor. Kuzey Makedonya ise 3 maçta elde ettiği 1 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup unvanını korumayı sürdürüyor. Dünya Kupası hayalini canlı tutmak isteyen Makedonlar, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin peşinde. Peki, Kazakistan-Kuzey Makedonya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kazakistan-Kuzey Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Kazakistan ile Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 2. sırada bulunan deplasman takımı, güçlü rakibine karşı namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor. 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Kazakistan ise Kuzey Makedonya karşısında 3 puan almanın yollarını arayacak. İç saha avantajını kullanmayı amaçlayan ev sahibi ekip, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Peki, Kazakistan-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAZAKİSTAN-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda oynanacak Kazakistan-Kuzey Makedonya maçı 9 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Astana Arena'da oynanacak karşılaşma EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.