Türkiye U21-Arnavutluk U21 maçı CANLI İZLE

Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul’da Arnavutluk U21 ile karşı karşıya geliyor. Karadağ karşısında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan milliler, yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz önderliğinde bu kez galibiyet hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan bu özel müsabakada taraftar desteğini de arkasına alarak, rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koymak istiyor. Türkiye U21-Arnavutluk U21 maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2025- 19:55 Güncelleme Tarihi: 08.06.2025- 20:40