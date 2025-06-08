Ümit Milli Takımımız, İstanbul'da sahne alıyor. Egemen Korkmaz yönetimindeki genç milliler, özel maçta Arnavutluk U21'i Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırlıyor. Karadağ karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu kez sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.
Türkiye U21-Arnavutluk U21 maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
TÜRKİYE U21-ARNAVUTLUK U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye U21-Arnavutluk U21 hazırlık maçı 8 Haziran Pazar günü saat 20.00'de başladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Türkiye U21: Jankat, Furkan, Yiğit Efe, Hamza, Baran, Yunus, Eyüp, İzzet, Burak Semih, Ali H.
Arnavutluk U21: Simoni, Selimaj, Ramaj, Bashi, Kurti, Shehu, Osmani, Ajvazi, Brruti, Dodaj, Toma.
İŞTE MAÇIN GOLÜ
TÜRKİYE U21-ARNAVUTLUK U21 MAÇI BEDAVA
Ümit Millî Takımı'mızın, 8 Haziran Pazar günü İstanbul'da Arnavutluk ile karşılaştığı özel maçı futbolseverler Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan ücretsiz olarak izleyebilirler.