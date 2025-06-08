Almanya-Fransa MAÇI CANLI İZLE | Almanya-Fransa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan, üçüncülük mücadelesiyle devam ediyor. Turnuvanın yarı final aşamasında Portekiz ve İspanya’ya elenen Almanya ile Fransa, şimdi sahaya moral için çıkacak. Mücadele, ev sahibi Almanya'nın taraftarı önünde oynanacak ve Panzerler iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Turnuvada sergilediği istikrarlı performansa rağmen finalin kapısından dönen Almanya, bu kez taraftarına teselli niteliğinde bir galibiyet armağan etmek istiyor. Öte yandan Fransa ise, İspanya karşısında yaşadığı gollü mağlubiyetin izlerini silmeyi amaçlıyor. Mbappe önderliğinde hızlı ve etkili hücumlarla sonuç arayacak olan Maviler, kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Almanya-Fransa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya-İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde bronz madalyanın sahibi bu akşam belli olacak. Yarı finalde elenerek final şansını yitiren Almanya ile Fransa, üçüncülük mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Turnuvayı moralli noktalamak isteyen iki dev, prestij açısından da bu maçı önemsiyor. Ev sahibi Almanya, Florian Wirtz'in liderliğinde taraftarı önünde avantajı değerlendirme peşinde. Ancak karşısında Kylian Mbappe gibi fark yaratabilecek bir yıldız ve güçlü bir Fransa var. Bu kritik müsabakada düdük ise deneyimli Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın elinde olacak. Futbolseverlerin gözlerini çevirdiği karşılaşmayla ilgili yayın bilgileri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Almanya-Fransa UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ALMANYA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya-Fransa UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçı 8 Haziran Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. MHPArena'da oynanacak karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Almanya: ter Stegen, Tah, Koch, Anton, Kimmich, Gross, Goretzka, Gosens, Gnabry, Wirtz, Füllkrug

Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Hernandez, Theo Hernandez, Kone, Rabiot, Kolo Muani, Cherki, Doue, Mbappe

ALMANYA'NIN UEFA ULUSLAR LİGİ YOLCULUĞU

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Almanya, Hollanda, Macaristan ve Bosna Hersek gibi zorlu rakiplerin arasından sıyrılarak topladığı 14 puanla grup liderliğini elde etti. Grupta sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Panzerler, bu başarıyla birlikte çeyrek final biletini cebine koydu. Çeyrek finalde karşılarına turnuvanın güçlü ekiplerinden İtalya çıktı. İki ayaklı zorlu eşleşmede Almanya, ilk maçta 2-1'lik galibiyet alarak avantajı kaptı. Rövanşta ise sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Almanya, üstünlüğü koruyarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Portekiz ile karşılaşan Almanlar, çekişmeli geçen mücadelede sahadan 2-1 mağlup ayrılarak final şansını yitirdi.

FRANSA'NIN UEFA ULUSLAR LİGİ YOLCULUĞU

UEFA Uluslar Ligi'nde güçlü rakiplerle dolu A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Fransa, Belçika, İtalya ve İsrail gibi zorlu ekipler arasından sıyrılarak 13 puanla zirvede yer aldı ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Bu turda karşısına Hırvatistan çıkan Maviler, iki ayaklı mücadelede sahadan birer kez 2-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. Eşitliğin bozulamadığı bu zorlu seride işi penaltılara bırakan Fransızlar, kritik anlarda hata yapmayarak 5-4'lük üstünlükle yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ise nefesleri kesen bir futbol şöleni yaşandı. Rakip bu kez İspanya'ydı. İki Avrupa devinin karşı karşıya geldiği mücadelede futbolseverler adeta gole doydu. Ancak mücadele sonunda Fransa, kıran kırana geçen bu zorlu 90 dakikanın ardından sahadan 5-4 mağlup ayrıldı.