UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverleri nefes kesen bir final oynanıyor. Dev mücadelede Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, genç yıldız Lamine Yamal’ın önderliğindeki İspanya ile kozlarını paylaşıyor. Turnuva boyunca sergiledikleri etkileyici performanslarla finale yükselen iki dev ülke, bu kez kupayı müzesine götürmek için sahne alıyor. Portekiz-İspanya karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi'nde dev final sahne alıyor. Avrupa futbolunun iki köklü temsilcisi Portekiz ve İspanya, Allianz Arena'da karşı karşıya gelerek kıtanın en büyüğü olma yolunda kozlarını paylaşıyor. Bir yanda tecrübenin vücut bulmuş hali Cristiano Ronaldo, diğer yanda geleceğin yıldızı Lamine Yamal… Bu dev mücadelede sadece iki ülke değil, iki jenerasyon da çarpışıyor. Portekiz-İspanya karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ Portekiz: Diogo Costa, Joao Neves, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Francisco Conceiçao, Ronaldo

İspanya: Simon, Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Fabian Ruiz, Pedri, Lamine Yamal, Williams, Oyarzabal

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi finalinde oynanan Portekiz-İspanya maçı 8 Haziran Pazar günü saat 22.00'de başladı.

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanan Portekiz-İspanya UEFA Uluslar Ligi final maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

PORTEKİZ'İN FİNAL YOLCULUĞU

UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan, İskoçya ve Polonya ile aynı grupta mücadele eden Portekiz, A Ligi 1. Grup'ta topladığı 14 puanla zirvede yer aldı. Bu turda Danimarka ile karşılaşan Portekiz, 1-0'lık maçın rövanşında rakibini 5-2 gibi net bir skorla geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Almanya'ya karşı da üstün bir oyun ortaya koyan Portekiz, 2-1'lik galibiyetle finale yürüdü.

İSPANYA'NIN FİNAL YOLCULUĞU

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, A Ligi 4. Grup'ta Danimarka, Sırbistan ve İsviçre ile aynı grupta yer aldı. İspanyollar, topladıkları 16 puanla grubun zirvesine yerleşti ve adlarını çeyrek finale yazdırdı. Hollanda'yla zorlu bir eşleşme yaşayan İspanya, 2-2 ve 3-3'lük sonuçların ardından penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kurdu. Yarı finalde Fransa ile kozlarını paylaşan İspanya, sahadan 5-4 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

TEK HEDEF KUPA

UEFA Uluslar Ligi bu yıl 4. kez düzenlenirken, 2022-2023 sezonu şampiyonu İspanya, üst üste üçüncü kez finalde yer alıyor. 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Portekiz ise ikinci defa finalde boy gösteriyor. Kritik maçta hata yapmak istemeyen iki takım da kupayı kazanmanın hesaplarını yapıyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

UEFA Uluslar Ligi finalinde oynanan Portekiz-İspanya maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor. Scharer'in yardımcılıklarını Jonas Erni ve Susann Küng yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Serdar Gözübüyük üstleniyor. Kritik karşılaşmanın VAR koltuğunda Fedayi San yer alıyor.