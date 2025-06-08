Portekiz-İspanya maçı izle | Portekiz-İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi final maçı hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverleri nefes kesen bir final bekliyor. Dev mücadelede Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, genç yıldız Lamine Yamal’ın önderliğindeki İspanya ile kozlarını paylaşacak. Turnuva boyunca sergiledikleri etkileyici performanslarla finale yükselen iki dev ülke, bu kez kupayı müzesine götürmek için sahne alacak. Her iki takımın da sahaya çıkaracağı muhtemel 11'ler netleşmeye başlarken, karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı da futbol tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Portekiz-İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi final maçı hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi finaline dair tüm detaylar ve yayın bilgileri…

Portekiz-İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde dev final sahne alıyor. Avrupa futbolunun iki köklü temsilcisi Portekiz ve İspanya, Allianz Arena'da karşı karşıya gelerek kıtanın en büyüğü olma yolunda kozlarını paylaşacak. Bir yanda tecrübenin vücut bulmuş hali Cristiano Ronaldo, diğer yanda geleceğin yıldızı Lamine Yamal… Bu dev mücadelede sadece iki ülke değil, iki jenerasyon da çarpışacak. Heyecan tavan yaparken, "Portekiz-İspanya maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu sporseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte Portekiz-İspanya Uluslar Ligi finaline dair tüm yayın detayları ve merak edilenler…

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi finalinde oynanacak Portekiz-İspanya maçı 8 Haziran Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Portekiz-İspanya UEFA Uluslar Ligi final maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PORTEKİZ-İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Portekiz: Costa, Semedo, Dias, Inacio, Mendes, Bernardo Silva, Vitinha, Jota, Fernandes, Conceicao, Cristiano Ronaldo

İspanya: Simon, Porro, Le Normand, Hujisen, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Merino, Williams, Oyarzabal, Lamine Yamal

PORTEKİZ'İN FİNAL YOLCULUĞU

UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan, İskoçya ve Polonya ile aynı grupta mücadele eden Portekiz, A Ligi 1. Grup'ta topladığı 14 puanla zirvede yer aldı. Bu turda Danimarka ile karşılaşan Portekiz, 1-0'lık maçın rövanşında rakibini 5-2 gibi net bir skorla geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Almanya'ya karşı da üstün bir oyun ortaya koyan Portekiz, 2-1'lik galibiyetle finale yürüdü.

İSPANYA'NIN FİNAL YOLCULUĞU

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, A Ligi 4. Grup'ta Danimarka, Sırbistan ve İsviçre ile aynı grupta yer aldı. İspanyollar, topladıkları 16 puanla grubun zirvesine yerleşti ve adlarını çeyrek finale yazdırdı. Hollanda'yla zorlu bir eşleşme yaşayan İspanya, 2-2 ve 3-3'lük sonuçların ardından penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kurdu. Yarı finalde Fransa ile kozlarını paylaşan İspanya, sahadan 5-4 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

TEK HEDEF KUPA

UEFA Uluslar Ligi bu yıl 4. kez düzenlenirken, 2022-2023 sezonu şampiyonu İspanya, üst üste üçüncü kez finalde yer alacak. 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Portekiz ise ikinci defa finalde boy gösterecek. Kritik maçta hata yapmak istemeyen iki takım da kupayı kazanmanın hesaplarını yapıyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

UEFA Uluslar Ligi finalinde oynanacak Portekiz-İspanya maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Jonas Erni ve Susann Küng yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Serdar Gözübüyük üstlenecek. Kritik karşılaşmanın VAR koltuğunda Fedayi San yer alacak.