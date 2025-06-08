Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul’da Arnavutluk U21 ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Karadağ karşısında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan milliler, yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz önderliğinde bu kez galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak bu özel müsabakada taraftar desteğini de arkasına alarak, rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koymak istiyor. Özellikle genç yeteneklerin kendini göstereceği bu mücadele, futbolseverler tarafından da büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Türkiye U21-Arnavutluk U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ümit Milli Takımı, İstanbul'da sahne alıyor. Egemen Korkmaz yönetimindeki genç milliler, özel maçta Arnavutluk U21'i Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırlayacak. Karadağ karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu kez sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Korkmaz, hücum hattında daha üretken bir performans sergilemeyi hedeflerken, sahaya süreceği ilk 11 futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Genç yıldız adaylarının rekabeti ve sahadaki performansı, sadece maçın skoru değil, milli takımın geleceği adına da önemli ipuçları taşıyor. Taraftarlar ise heyecanla "Türkiye U21-Arnavutluk U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını araştırmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE U21-ARNAVUTLUK U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye U21-Arnavutluk U21 hazırlık maçı 8 Haziran Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE U21-ARNAVUTLUK U21 MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE U21-ARNAVUTLUK U21 MAÇI BEDAVA

Ümit Millî Takımı'mızın, 8 Haziran Pazar günü İstanbul'da Arnavutluk ile karşılaşacağı özel maçı futbolseverler Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan ücretsiz olarak izleyebilecekler.