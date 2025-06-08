Almanya-Fransa maçı CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi)

Almanya ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi 3. lük maçında kozlarını paylaşıyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2025- 15:53