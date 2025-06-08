UEFA Uluslar Ligi dev bir maça sahne oluyor. Turnuvada 3. lük mücadelesinde Almanya ile Fransa karşı karşıya geliyor.
Bu keyifli karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE ALMANYA-FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ:
Almanya: Ter Stegen, Kimmich, Tah, Koch, Raum, Gross, Goretzka, Woltemade, Wirtz, Adeyemi, Füllkrug
Fransa: : Maignan, Gusto, Bade, Lucas Hernandez, Digne, Tchouameni, Rabiot, Kolo Muani, Cherki, Thuram, Mbappe
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ALMANYA-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Almanya-Fransa maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele TV 8'de canlı yayınlanıyor.