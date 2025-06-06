2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’ndaki ilk maçında Belçika, deplasmanda Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'ndaki ilk maçında Belçika, beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Kuzey Makedonya'ya konuk olan Kırmızı Şeytanlar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 28. dakikada Maxim De Cuyper'in attığı golle 1-0 öne geçti. Belçika ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.

Ev sahibi Kuzey Makedonya'da 86. dakikada sahneye çıkan Ezgjan Alioski, attığı golle takımına bir puanı getirdi.

Bu sonuçla Belçika, gruptaki ilk maçından sadece 1 puan çıkarabildi. Gruptaki 3. maçına çıkan Kuzey Makedonya ise puanını 5'e yükselterek ikinci sıraya yerleşti.