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Al-Hilal'den Osimhen için yeni hamle! Al-Hilal'den Osimhen için yeni hamle! 23:06
Başkan Erdoğan ile Doğan bayramlaştı! Başkan Erdoğan ile Doğan bayramlaştı! 22:27
F.Bahçe'den sürpriz Sane hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz Sane hamlesi! 20:42
G.Saray kalesinde yeni dönem! G.Saray kalesinde yeni dönem! 18:49
Elif Bayram G.Saray'da! Elif Bayram G.Saray'da! 17:47
F.Bahçe 2 ismi resmen açıkladı! F.Bahçe 2 ismi resmen açıkladı! 16:32
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F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 16:28
F.Bahçe'den Sertaç için açıklama! F.Bahçe'den Sertaç için açıklama! 16:15
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 14:17
Lucas Torreira'da büyük şok! Lucas Torreira'da büyük şok! 13:01
İşte Morata'nın ayrılmak isteme nedeni! İşte Morata'nın ayrılmak isteme nedeni! 12:13
G.Saray'da Cuesta için radikal karar! G.Saray'da Cuesta için radikal karar! 11:31
Belçika K. Makedonya deplasmanında takıldı!
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