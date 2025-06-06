2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Norveç, evinde İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda heyecan fırtına gibi başladı. Grubun favorilerinden İtalya, ilk maçında Norveç deplasmanında 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı.

Mücadelenin henüz 14. dakikasında Alexander Sörloth'un golüyle öne geçen Norveç, 34'te genç yetenek Antonio Nusa'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son dakikalarına girilirken sahneye çıkan yıldız forvet Erling Haaland, 42. dakikada fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu ilan etti: 3-0.

İkinci yarıda Norveç savunması başarılı bir performans sergileyerek İtalya'ya gol izni vermedi.

Bu galibiyetin ardından Norveç 3 puanı hanesine yazdırarak 9 puanla grubun zirvesine yerleşti. İtalya ise ilk maçını puansız kapatarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.