Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Meksika, İsviçre'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Meksika - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Meksika - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Meksika ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Meksika - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MEKSİKA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Meksika - İsviçre maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.