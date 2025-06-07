Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kanada, Ukrayna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kanada - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Kanada ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kanada - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KANADA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kanada - Ukrayna maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.