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2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa elemeleri kapsamında Malta ile Litvanya karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılacak 16 Avrupa takımından biri olmayı hedefliyor. Marian Barbu'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Malta - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MALTA - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Malta - Litvanya maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
MALTA - LİTVANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Malta: Bonello; Z. Muscat, Carragher, Pepe; J. Mbong, Guillaumier, Teuma, Satariano, Camenzuli, Nwoko, P. Mbong
Litvanya: Gertmonas; Sirvys, Kazukolovas, Girdvainis, Milasius; Matulevicius, Utkus; Dolznikov, Gineitis, Lasickas; Kucys