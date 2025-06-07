Andorra - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa elemeleri kapsamında Andorra ile İngiltere karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılacak 16 Avrupa takımından biri olmayı hedefliyor. Igor Pajac'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Andorra - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ANDORRA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Andorra - İngiltere maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ANDORRA - İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE
ANDORRA - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Andorra: Alvarez; Borra, San Nicolas, Llovera, Olivera, M. Garcia; Rodrigo, Vales, Babot, Cervos; Fernandez
İngiltere: Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Colwill, Lewis-Skelly; Rice, Bellingham; Saka, Palmer, Gordon; Kane