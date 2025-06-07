Bosna Hersek - San Marino maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kıupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa elemeleri kapsamında Bosna Hersek ile San Marino karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılacak 16 Avrupa takımından biri olmayı hedefliyor. Luis Godinho'nun düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bosna Hersek - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BOSNA HERSEK - SAN MARİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bosna Hersek - San Marino maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BOSNA HERSEK - SAN MARİNO MAÇI CANLI İZLE
BOSNA HERSEK - SAN MARİNO MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Bosna Hersek: Vasilj; Malic, Barisic, Radeljic, Omerovic; Sunjic, Tahirovic; Hajradinovic, Gigovic, Dedic; Dzeko
San Marino: Amici; G. Benvenuti, Cevoli, T. Benvenuti, Tosi; Contadini, A. Golinucci, Capicchioni, Zannoni, Berardi; Nanni