Bosna Hersek - San Marino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Şampiyonası

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bosna Hersek, San Marino'yu ağırlayacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 202 dünya şampiyonu olma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bosna Hersek - San Marino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2025- 11:04