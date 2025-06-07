Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan, Slovakya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yunanistan - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yunanistan - Slovakya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Yunanistan ile Slovakya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Yunanistan - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yunanistan - Slovakya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yunanistan - Slovakya maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.