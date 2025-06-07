Arnavutluk - Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa elemeleri kapsamında Arnavutluk ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılacak 16 Avrupa takımından biri olmayı hedefliyor. Davide Massa'nın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Arnavutluk - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ARNAVUTLUK - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Arnavutluk - Sırbistan maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
ARNAVUTLUK - SIRBİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Arnavutluk: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Bajrami; Uzuni, Laci, Hoxha; Manaj
Sırbistan: Petrovic; Milenkovic, Pavlovic, Erakovic; Zivkovic, Gudelj, Maksimovic, S. Mitrovic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic