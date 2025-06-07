Finlandiya - Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa elemeleri kapsamında Finlandiya ile Hollanda karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılacak 16 Avrupa takımından biri olmayı hedefliyor. Daniel Siebert'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Finlandiya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FİNLANDİYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Finlandiya - Hollanda maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
FİNLANDİYA - HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Finlandiya: Hradecky; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Kamara, Kairinen, Lod; Antman, Pohjanpalo, Kallman
Hollanda: Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake; De Jong, Reijnders; Kluivert, Simons, Gakpo; Weghorst