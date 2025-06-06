İslam dünyası Kurban Bayramı'nı kutlarken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve spor camiasının önde gelen kulüpleri, bayram vesilesi ile kutlama mesajları yayınladı.
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Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm spor dünyasına barış ve huzur getirmesini diliyor; tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz. #KurbanBayramı pic.twitter.com/LdYAY58R0G— TFF (@TFF_Org) June 6, 2025
Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. pic.twitter.com/Qt7SWQl8RU— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 6, 2025
Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/Q1OXa8nHQ7— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 6, 2025
Kurban Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; herkese sevdikleriyle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz. pic.twitter.com/wrhsgSnNAa— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) June 6, 2025
Kurban Bayramınız mübarek olsun pic.twitter.com/EGymZQV3FQ— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 6, 2025