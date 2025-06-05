Türkiye U21 - Karadağ U21 hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye U21 Milli Takımımız, Karadağ U21 ekibi ile kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye U21 - Karadağ U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye U21 - Karadağ U21 hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

U21 Milli Takımımız, Karadağ ile hazırlık maçında karşılaşacak. Evinde oynayacağı karşılaşmada Ümit Milliler, seyircisi önünde galibiyeti hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Türkiye U21 - Karadağ U21 hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U21 - KARADAĞ U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Karadağ U21 hazırlık maçı 5 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE U21 - KARADAĞ U21 MAÇI CANLI İZLE