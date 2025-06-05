UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. İspanya sahasında Fransa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İspanya ile Fransa yarı final maçında mücadele edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Fransa yarı final maçı 5 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSPANYA - FRANSA MAÇI CANLI İZLE

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İspanya: Simon; Porro, Cubarsi, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Pedri; Yamal, Olmo, N. Williams; Oyarzabal.

Fransa: Maignan; Pavard, Konate, L. Hernandez, Digne; Tchouameni, Kone, Rabiot; Olise, Kolo Muani, Mbappe.

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