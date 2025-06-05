UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. İspanya sahasında Fransa'yı konuk ediyor. İspanya-Fransa Uluslar Ligi yarı final maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

👉İspanya - Fransa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İspanya ile Fransa yarı final maçında mücadele ediyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor.

İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Fransa yarı final maçı 5 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

İspanya: Simon, Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Nico Williams, Oyarzabal

Fransa: Maignan, Kalulu, Konate, Lenglet, Hernandez, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe