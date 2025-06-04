UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Almanya sahasında Portekiz'i konuk ediyor. Almanya-Portekiz UEFA Uluslar Ligi yarı final karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Almanya - Portekiz yarı final maçında mücadele ediyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor.

👉Almanya Portekiz UEFA Uluslar Ligi yarı final karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALMANYA - PORTEKİZ İLK 11'LER

Almanya: Ter Stegen, Tah, Koch, Anton, Mittelstadt, Goretzka, Kimmich, Pavlovic, Woltemade, Wirtz, Sane

Portekiz: Diogo Costa, Joao Neves, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto, Trincao, Ronaldo

ALMANYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Almanya - Portekiz yarı final maçı 4 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanıyor.