Al Hilal Simeone Inzaghi'yi açıkladı!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük görevine Simeone Inzaghi'nin getirildiğini açıkladı. Inter'de 4 yıl görev yapan 49 yaşındaki teknik adam, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG karşısında alınan yenilginin ardından görevinden ayrılmıştı. Inzaghi'nin imzaladığı sözleşme ile dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olması bekleniyor.

Inzaghi Inter'de 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 3 kez de İtalya Süper Kupası sevinçlerini yaşarken, Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez finale yükselmesine rağmen her 2 finali de kaybetmişti.

AL HİLAL INZAGHI'Yİ BÖYLE DUYURDU