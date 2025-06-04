UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Almanya sahasında Portekiz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Almanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Almanya - Portekiz yarı final maçında mücadele edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Almanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Portekiz yarı final maçı 4 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALMANYA - PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE

ALMANYA - PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Almanya: M. ter Stegen, Kimmich, Tah, Koch, Raum, Gross, Goretzka, Adeyemi, Wirtz, L. Sane.

Portekiz: D. Costa, Dalot, Dias, Inacio, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva, B. Fernandes, Leao, C. Ronaldo.

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