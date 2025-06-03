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Joao Felix için Chelsea'den karar! Joao Felix için Chelsea'den karar! 18:17
Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? 15:55
Livakovic F.Bahçe'den ayrılacak mı? Livakovic F.Bahçe'den ayrılacak mı? 13:11
Beşiktaş'tan Arthur Masuaku kararı! Beşiktaş'tan Arthur Masuaku kararı! 12:38
G.Saray'da kaleci gelişmesi! G.Saray'da kaleci gelişmesi! 10:54
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Eski Aslan yuvaya geri dönüyor! Eski Aslan yuvaya geri dönüyor! 10:10
G.Saray'a Hırvat 10 numara! G.Saray'a Hırvat 10 numara! 09:36
Osimhen yeni takımıyla anlaştı! Osimhen yeni takımıyla anlaştı! 01:21
Morata’dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama! Morata’dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama! 01:21
F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 01:21
Torreira’ya Boca Juniors kancası! Torreira’ya Boca Juniors kancası! 01:21
IFAB'dan flaş penaltı kararı!
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