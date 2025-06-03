Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Atletico Madrid ile Real Madrid arasında Metropolitano Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında, Atletico Madrid'li Julian Alvarez'in kullandığı penaltı büyük yankı uyandırmıştı. Alvarez'in vuruş sırasında topa aynı anda iki ayağıyla temas ettiği pozisyonda, Real Madrid turu geçen taraf olmuştu.

Geniş yankı uyandıran bu olay sonrası IFAB harekete geçti ve penaltı vuruşlarına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre:

- Penaltıyı kullanan oyuncu aynı anda iki ayağıyla topa vurursa ya da vuruşun ardından destek ayağıyla tekrar topa temas ederse ve top kaleye girerse penaltı tekrarlanacak.

- Eğer top bu şekilde yapılan vuruşta kaleye girmezse, rakip takım lehine endirekt serbest vuruş kararı verilecek.