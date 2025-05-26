Al Riyadh-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Riyadh-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Riyadh sahasında Al Ahli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Riyadh-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2025- 11:35