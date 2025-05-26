Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Fateh sahasında Al Nassr'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Fateh-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Fateh-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Fateh ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Fateh-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FATEH-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Fateh-Al Nassr maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.