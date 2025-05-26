Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ettifaq sahasında Al Wahda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ettifaq-Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ettifaq-Al Wahda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ettifaq ile Al Wahda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ettifaq-Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ETTIFAQ-AL WAHDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ettifaq-Al Wahda maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.