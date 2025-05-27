TFF'den yeni sponsorluk anlaşması!

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F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! 10:56
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Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde! Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde! 09:42
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Mourinho'dan ayrılık açıklaması! Mourinho'dan ayrılık açıklaması! 01:35
Mourinho: Kırmızı karttan sonra... Mourinho: Kırmızı karttan sonra... 01:35
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Icardi'den F.Bahçe'ye gönderme! Icardi'den F.Bahçe'ye gönderme! 01:35
F.Bahçe 10 kişi kaldı! F.Bahçe 10 kişi kaldı! 01:35
F.Bahçe taraftarından Ali Koç’a tepki! F.Bahçe taraftarından Ali Koç’a tepki! 01:35
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