İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester United sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. 38. hafta maçında Manchester United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United - Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Aston Villa maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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