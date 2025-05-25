İspanya La Liga'da son hafta heyecanı yaşanıyor. Villarreal sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Villarreal-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da son hafta heyecanı yaşanıyor. 38. hafta maçında Villarreal ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Villarreal-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal-Sevilla MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal-Sevilla maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 17.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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