İspanya La Liga'da son hafta heyecanı yaşanıyor. Athletic Bilbao sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da son hafta heyecanı yaşanıyor. 38. hafta maçında Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletic Bilbao-Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao-Barcelona maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 22.00'te oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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